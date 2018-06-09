Топ-менеджер Disney увольняется после обвинений в харрасменте

Джон Лассетер, сооснователь Pixar Animation Studios и креативный директор анимационного подразделения Walt Disney Company увольняется после обвинений в «неприемлемом поведении» по отношению к сотрудникам, сообщает The Guardian.

61-летний Лассетер, одна из ключевых фигур в Disney, останется в компании до конца года в роли консультанта, а позже уволится насовсем. В ноябре 2017 года он взял полугодовой отпуск, когда был обличен сотрудницами в харрасменте на волне движения #MeToo.

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Тогда он извинился перед всеми, кто «когда-либо был по другую сторону нежеланного объятия» или любого другого неприемлемого жеста.

Сейчас Лассетер говорит, что за эти полгода он провел переоценку своей жизни, карьеры и приоритетов. «Я остаюсь преданным искусству анимации, меня вдохновляют творческие силы Pixar и Disney, но я решил, что будет правильным начиная с конца этого года сфокусироваться на новых творческих вызовах», — сказал Лассетер в своем новом обращении.

Джон Лассетер — на данный момент самый влиятельный голливудский топ-менеджер, вынужденный уйти после выступлений женщин в рамках движения #MeToo. Пионер цифровой анимации, он снял «Историю игрушек» и «Историю игрушек 2» и стоял за созданием всех мультфильмов Pixar, а также таких хитов Disney, как «Холодное сердце», «Моана» и «Зверополис».