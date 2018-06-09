Эрмитаж купил картину современного художника за 63 млн рублей

Петербургский Государственный Эрмитаж приобрел картину «Аврора» современного немецкого художника Ансельма Кифера за 63,7 млн руб., следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.

«Стоимость произведения искусства в рублях определяется по курсу евро, установленному ЦБ России, на дату заключения договора, и не может превышать 63 миллиона 750 тысяч 000 рублей», — говорится в сопроводительной документации.

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Отмечается, что стоимость «Авроры» в зарубежной валюте оценивается в €750 тыс.

В документации указывается, что произведение искусства должно быть доставлено в Эрмитаж не позднее конца августа 2018 года. Также сообщается, что €76,25 тыс. от стоимости картины оплатит неназванный «жертвователь».

В 2017 году в Эрмитаже прошла первая выставка художника в России под названием «Ансельм Кифер — Велимиру Хлебникову».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Музей истории искусств в Вене можно считать соперником петербургского Государственного Эрмитажа.