Меньшов: в фильме «Любовь и голуби» Лях появился почти случайно

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Режиссер кинофильма «Любовь и голуби» Владимир Меньшов рассказал, как выбрал на роль в этой картине Игоря Ляха — актера, скоропостижно скончавшегося в ночь на 8 июня в возрасте 55 лет.

В беседе с ФАН глубоко огорченный смертью актера Меньшов признался, что Лях не должен был играть в фильме «Любовь и голуби». На роль сына главных героев Леньки был выбран другой молодой человек.

«Он появился на съемках почти случайно, хотя я его и пробовал. Но утвердил другого артиста», — вспоминает Меньшов. Как бы то ни было, утвержденный актер тот не смог приехать, от чего картина только выиграла. «С Ляхом мы просто попали в десятку, он сыграл намного лучше отобранного мною актера», — поделился режиссер.

Меньшов отметил, что Лях идеально вписался в компанию других артистов: Александра Михайлова, Нины Дорошиной, Людмилы Гурченко.

Ранее близкие рассказали о том, как чувствовал себя Игорь Лях в последние дни жизни.