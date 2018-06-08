Близкие рассказали о последних днях жизни Игоря Ляха
В последние дни перед смертью артист Игорь Лях не жаловался на здоровье, сообщает ФАН со ссылкой на источник, близкий к семье актера.
По словам собеседника агентства, Лях умер в пятницу около пяти часов утра. 55-летний артист в последние дни не жаловался на плохое самочувствие и выглядел здоровым — он умер во сне.
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«Вроде не болел ничем. Три дня назад в Щепке (Высшее театральное училище имени Щепкина) курс читал. Подозревают инфаркт или инсульт», — уточнил источник.
Причины смерти Игоря Ляха пока не известны. Дату и время прощания с артистам родные сообщат позже.
Игорь Лях стал известен в Союзе благодаря роли Леньки в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Кроме съемок в кино, он играл в театре и занимался преподавательской деятельностью.