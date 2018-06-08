Сын регги-музыканта Боба Марли снимет о нем фильм

Зигги Марли и студия Paramount Pictures взялись за проект фильма о Бобе Марли — авторе-исполнителе, популяризовавшем музыку регги, сообщает Variety.

Пока у проекта нет ни режиссера, ни назначенных продюсеров. Кто будет играть легенду регги, тоже пока неизвестно.

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Ямаец Боб Марли начал выступать в 1963 году, а в 1981 году скончался от рака в возрасте 36 лет. Всего в мире продано более 75 млн его записей.

Его сын Зигги родился в 1968 году. Собственную группу Ziggy Marley and the Melody Makers основал с братом и двумя сестрами, когда ему было всего 11 лет, записал 15 альбомов и основал звукозаписывающий лейбл Ishti Music.

Ранее сообщалось, что Боб Марли вошел в список самых богатых покойных звезд.