Новый альбом Принса выйдет в его день рождения

Посмертный альбом Принса выйдет в 2018 году и будет приурочен к 60-летию со дня рождения певца, сообщает «Би-би-си».

Новый альбом под названием «Prince & A Microphone 1983» будет содержать девять треков. Туда войдут неизданные ранее записи, в том числе ранние версии хита Purple Rain.

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Принс умер 21 апреля 2016 года на 58-м году жизни в своем поместье Paisley Park в Миннесоте. Певец скончался из-за случайной передозировки опиоидным болеутоляющим.

Ранее сообщалось, что семья Принса подала в суд на больницу, где он лечился за неделю до смерти.