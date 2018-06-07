Германика: бунтари и индивидуалисты ищут истину в православии

Валерия Гай Германика стала ведущей интернет-проекта о совмещении веры и современной жизни, сообщает РИА «Новости».

Режиссер фильма «Все умрут, а я останусь» и сериала «Школа» представит свой медиапроект «Вера в большом городе» на YouTube. Она планирует встречаться с бизнесменами, представителями шоу-бизнеса и мира искусства и говорить с ними о том, как удается совместить религию с повседневностью и успехом.

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Германика, которую за ее творчество, в частности, критиковали и в РПЦ, сетует на предрассудки вокруг православия. «Многие считают, что вера в Бога форматирует мозг, стирает личность и заставляет мыслить шаблонно и одинаково, или заключает нашу психику в некое гетто,» — говорит Германика, которая с такой точкой зрения не согласна.

«На моих глазах все больше самых отъявленных бунтарей и индивидуалистов приходят к вере и начинают искать истину именно в православии», — констатирует она.

Первыми ее гостями ее передачу должны стать ресторатор и основатель «Чайхоны №1» Алексей Васильчук и певец Ираклий Пирцхалава.