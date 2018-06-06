Умерла Кира Муратова

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Евгений Голубенко, муж кинорежиссера Киры Муратовой сообщил о ее смерти, передает Buro 24/7.

Муратова умерла в возрасте 83 лет, подробности ее смерти на данный момент неизвестны.

Ее смерть также подтвердил журналист и телепродюсер Юрий Минзянов в своем фейсбуке.

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«Ушла Кира... с ней целая эпоха... помню, как еще студентом ВГИКа плакал на «Долгих проводах»... Какие-то черные дни настали , кругом смерть...смерть...», — написал Мирзянов.

Кира Муратова родилась 5 ноября 1934 года в городе Сороки. В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИК. Ее дебютный короткометражный фильм «У крутого яра» вышел в 1962 году. В 2012 году Муратова выпустила свой последний фильм «Вечное возвращение» и заявила об уходе из кинематографа.