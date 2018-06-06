Департамент образования Москвы отреагировал на увольнение педагога за поход в театр

Департамент образования Москвы сейчас занимается проверкой информации об увольнении педагога школы за поход с учениками на спектакль по роману «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли в театр «Модерн», пишет агентство «Москва» со ссылкой на замруководителя департамента Игоря Павлова.

Ранее об инциденте сообщил худрук «Модерна» Юрий Грымов, который, однако, не смог сообщить департаменту координатов школы и педагога. «Мне трудно предположить, что в современной московской школе возможно увольнение педагога за его культурные предпочтения», — поделился Павлов.

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Он также напомнил, что в начале мая департаментами образования и культуры Москвы был подписан совместный приказ о реализации проекта «Театр в школе», реализация которого предусматривает проведение театрами спектаклей и мастер-классов непосредственно в школах.

Грымов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ранее рассказал, что учительницу уволили за то, что персонажи выбранной ей для просмотра с учениками постановки говорили о свободной любви. Это не понравилось родителям школьников.