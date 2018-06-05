Серебренников получил «балетного Оскара» за «Нуреева»

Режиссер Кирилл Серебренников получил приз «Бенуа де ла Данс» за сценографию в спектакле «Нуреев» в Большом театре, передает РИА «Новости» с церемонии вручения награды.

Премьера балетного спектакля «Нуреев» прошла в Большом театре в нынешнем сезоне. В этом спектакле Серебренников выступил как режиссер, сценограф и автор либретто.

Реклама

Также награду за «Нуреева» получил хореограф спектакля Юрий Посохов.

Приз «Бенуа де ла Данс» учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии (сегодня — Международный союз деятелей хореографии). В том же году он впервые был представлен в Большом театре. Организаторы премии отмечают, что этот приз известен в мире как «балетный Оскар».

Ранее сообщалось, что Серебренников стал лауреатом «Золотой маски».

В данный момент режиссер находится под домашним арестом. Следствие полагает, что Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и другие фигуранты похитили 133 из 214 млн руб., которые государство выделило в 2011–2014 годы АНО «Седьмая студия» на развитие современного искусства в России. Все фигуранты дела, кроме заключившей сделку со следствием экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, свою вину отрицают.