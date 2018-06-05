Актерам «Игры престолов» приходится читать самоуничтожающиеся сценарии

Актер Николай Костер-Вальдау рассказал в новом интервью о мерах безопасности, к которым в этом году прибегли продюсеры сериала «Игра престолов» на съемочной площадке во избежание утечек сюжета.

По словам артиста, в сериале предстающего в образе Джейми Ланнистера, актеры получают только цифровые копии сценария. «Мы знакомимся со сценарием, снимаем сцену и после окончания работы над сценой информация просто исчезает. Как в фильме «Миссия невыполнима», — цитирует Костера-Вальдау The Independent.

Ранее сообщалось, что композитор Рамин Джавади, написавший музыку к сериалу «Игра престолов» по циклу произведений Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», исполнил главную тему многосерийного фильма на собранном картонном конструкторе.