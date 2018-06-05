Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо впала в кому

Лидер группы «Ласковый май» Андрей Разин у себя в инстаграме рассказал о состоянии здоровья солистки группы «Фристайл» Нины Кирсо.

Нина Кирсо, которая солировала в коллективе еще до прихода во «Фристайл» Вадима Казаченко, была найдена без сознания в частном доме у себя на родине — в городе Полтава.

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По словам Разина, сейчас врачи борются за жизнь артистки, впавшей в кому, 2 июня она перенесла сложную операцию. «У нас с Ниной должен был состояться концерт, посвящённый моему юбилею, 15 сентября 2018 года. Нина всегда выступала на моих юбилеях. Думаю, если что с ней случится, то я отменю концерт», — поделился музыкант.

Группа «Фристайл» стала известной в конце 1980-х наравне с «Ласковым маем» и «Миражом». В 1992 году Вадим Казаченко покинул группу, и его место занял Сергей Дубровин. Несколько лет назад «Фристайл» открыл на Украине собственную студию звукозаписи.