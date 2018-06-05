Стала известна дата прощания с Леонидом Неведомским

Прощание с народным артистом России Леонидом Неведомским пройдет 7 июня в Большом драматическом театре имени Товстоногова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

Церемония пройдет 7 июня с 11 до 13.00, а затем в 14:00 начнется отпевание и прощание в храме Воскресения Словущего на Литературных мостках. После артиста похоронят на Волковском кладбище.

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Артист театра и кино скончался 3 июня на 79-м году жизни после болезни.

Леонид Неведомский родился 13 октября 1939 года. После окончания Ленинградского института театра, музыки и кинематографии в 1967 году получил приглашение присоединиться к труппе БДТ. В театре он прослужил 51 год и исполнил более 40 ролей.