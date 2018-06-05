Экс-президент США Клинтон выпустил остросюжетный роман

Экс-президент США Билл Клинтон дебютировал в художественной литературе, выпустив совместно с писателем Джеймсом Паттерсоном роман «Пропавший президент».

Как пишет Press Herald, в центре сюжета книги — глава государства, которому приходится исчезнуть, чтобы предотвратить смертельную кибератаку.

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Триллер поступит в продажу уже в ближайшие дни. По словам Паттерсона, большая часть действия разворачивается в Белом доме, откуда президента нужно тайно вывести — здесь и пригодились знания Клинтона.

Билл Клинтон — новичок в беллетристике, однако у него уже есть изданные книги, например, автобиография-бестселлер «Моя жизнь».

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