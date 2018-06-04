В Британии назвали лучший супергеройский фильм в истории кино

В Британии лучшей супергеройской кинокартиной в истории назвали фильм «Супермен» с Кристофером Ривом, передает The Independent.

Фильм вышел в 1978 году и собрала более $300 млн в прокате.

На втором месте оказался «Темный рыцарь» 2008 года с Кристианом Бэйлом.

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Третье место занял «Дэдпул», вышедший в 2016 году.

Ранее кинообозреватели USA Today составили список сериалов с самыми разочаровывающими концовками.

Возглавил антитоп сериал «Как я встретил вашу маму» телеканала CBS.