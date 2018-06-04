«Декстер» и «Остаться в живых» вошли в топ сериалов с худшими концовками

Кинообозреватели USA Today составили список сериалов с самыми разочаровывающими концовками.

Возглавил антитоп сериал «Как я встретил вашу маму» телеканала CBS — эпизод, в котором наконец показывается, как герой встретил маму своих детей, большинство зрители нашли чересчур трагичным, а кто-то даже назвал пощечиной фанатам.

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На второй позиции расположился «Сайнфелд» телеканала NBC — поклонники ругали концовку за то, что главные герои попали в тюрьму. Сериал о выживании на острове «Остаться в живых» занял третью строчку за слишком легкий со стороны сценаристов путь — решение подарить героям счастливую загробную жизнь.

Телесериал о маньяке «Декстер» окончился решением главного героя симулировать свою смерть и стать скромным лесорубом, что и поместило его на четвертую позицию в антирейтинге. Замыкает этот топ-5 сериал «Зачарованные», восьмой сезон которого закончился хэппи-эндом для трех сестер-ведьм, в который зрители не поверили.

Ранее журнал Time составил список лучших телесериалов, которые успели выйти за первые 5 месяцев 2018 года.