Умер Тимур Миргалимов

Актер Тимур Миргалимов был найден мертвым в Вологде, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в вологодском Театре юного зрителя.

Один из ведущих артистов вологодского ТЮЗа ушел их дома в четверг утром, его тело было найдено вечером в воскресенье, 3 июня.

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Тимур Миргалимов закончил Казанское театральное училище в 1994 году, в Вологду переехал в 2008 году после смерти своей первой жены. В местном ТЮЗе работал с 2009 года. За годы работы в театре исполнил около 30 ролей.

В 2012 году стал номинантом профессиональной премии имени А. Семенова Вологодского отделения СТД России «За лучшую мужскую роль второго плана». Помимо работы в театре, Миргалиев писал песни и исполнял их с коллективом под названием «Проект Изоляция».