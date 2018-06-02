В Саудовской Аравии появилось министерство культуры
В Саудовской Аравии появилось министерство культуры, сообщает телеканал «Аль-Арабия».
Соответствующий указ подписал саудовский король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Министром назначен принц Бадр бен Абдулла бен Фархан Аль Сауд.
Ранее министерство культуры в Саудовской Аравии было объединено с министерством информации.
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Ранее сообщалось, что на обложке арабской версии журнала Vogue появилась принцесса Хайфа бинт Абдулла Аль Сауд за рулем автомобиля.
Также ранее в Саудовской Аравии открылся первый за 40 лет кинотеатр.