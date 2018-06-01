Лоза благословил музыкальную карьеру Безрукова

Российский актер Сергей Безруков 1 июня объявил о создании собственной рок-группы «Крестный папа», чтобы петь «о радости жить и о любви».

Музыкант Юрий Лоза, регулярно делящийся своими резкими оценками творчества соотечественников, инициативу Безрукова в беседе корреспондентом «Газеты.Ru» критиковать не стал.

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По мнению Лозы, в музыкальном бизнесе все зависит от человека. «Вон [Евгений] Дятлов работает на эстраде — и вроде хорошо у него получается. У нас же были поющие актеры, да и вообще раньше была школа круче. Актрисы старые все прилично очень пели», — поделился мнением Лоза, приведя в пример советскую артистку Любовь Орлову.

Он также добавил, что Безруков наверняка в театральном вузе изучил и сценическое движение, и вокал, а потому сможет работать музыкантом. «Пускай поет! Джонни Депп работает с командой — нормально, Киану Ривз работает с бас-гитарой, ездит куда-то — почему нет?» — благословил Лоза Безрукова на рок-карьеру.

Ранее Юрий Лоза рассказал, что, по его мнению, Верка Сердючка опасается за свою жизнь и потому не выступает в России.