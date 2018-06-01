Экс-главе «Седьмой студии» Итину вызвали «скорую» в суд

Экс-гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину потребовалась медицинская помощь во время рассмотрения в суде вопроса об ограничении фигурантов дела о хищении госсредств в ознакомлении с материалами, сообщает РИА «Новости».

Итин почувствовал себя плохо, и в суд была вызвана скорая помощь. По словам адвоката Итина, у его подзащитного, сейчас находящегося под домашним арестом, гипертонический криз.

Реклама

Юрий Итин вместе с худруком «Гоголь-центра», основателем «Седьмой студии» Кириллом Серебренниковым, экс-директором «Гоголь-центра» Алексеем Малобродским, директором Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьей Апфельбаум обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных на продвижение современного искусства. Свою вину они не признают. Бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева признала вину и пошла на сделку со следствием, а экс-генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.

Ранее Малобродскому, отпущенному под подписку о невыезде из СИЗО, снова понадобилась медицинская помощь.