Трамп призвал уволить оскорбившую его дочь телеведущую

Президент США Дональд Трамп у себя в твиттере высказался по поводу телеведущей Саманты Би, во время своего шоу на канале TBS нецензурно выругавшейся в адрес его дочери Иванки.

Саманта критиковала Иванку за неспособность повлиять на иммиграционную политику своего отца. Позже Би и TBS извинились за брань в эфире.

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Теперь собственным мнением по поводу скандала поделился и сам Трамп. «Почему они не увольняют бездарность Саманту Би за ужасный язык, который она использует в своем низкорейтинговом шоу? Абсолютно двойные стандарты, но ничего, мы лучшие и будем такими еще долго», — написал он в соцсети.

Ранее канал ABC закрыл недавно перезапустившийся ситком «Розанна», к которому Трамп относился с симпатией, после расистской шутки его создательницы Розанны Барр в твиттере.