Таиланд закрыл для туристов бухту из фильма «Пляж»

Власти Таиланда решили на летний сезон закрыть для туристов бухту Майя-Бэй на острове Пхи-Пхи, где в 2000 году Дэнни Бойл снял фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Как сообщает CNN, бухта будет недоступна с 1 июня до 30 сентября 2018 года по распоряжению тайского департамента национальных парков, дикой природы и защиты растений.

Бухту будут закрывать на «горячий сезон» ежегодно, а в другие месяцы в нее смогут попасть не более 2 тыс. человек в день. До недавнего времени ее посещали 5 тыс. человек в день, и такой плотный туристический поток плохо повлиял на состояние флоры пляжа: было уничтожено около 80% кораллов залива.

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Лодки с туристами в бухту пропускать не будут, вместо этого путешественникам предлагается любоваться ею издалека, доплывая до двух утесов, формирующих своеобразные ворота в лагуну.

За четыре месяца власти планируют изучить состояние кораллов и пляжа и принять меры по оздоровлению бухты.