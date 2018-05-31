Джоли станет мамой темнокожего Питера Пэна

Анджелина Джоли и Дэвид Ойелово обсуждают с киностудией Fred Films возможность сняться в кроссовере-приквеле «Алисы в Стране чудес» и «Питера Пэна», сообщает Deadline.

В фильме Бренды Чепмэн Джоли и Ойелово должны сыграть маму и папу героини Льюиса Кэрролла и героя книг Джеймса Мэтью Барри. Действие картины под названием Come Away разворачивается до событий обеих книг: перед тем, как Питер Пэн станет невзрослеющим мальчиком, а Алиса отправится в Страну чудес. Так как Ойелово темнокожий, логично ожидать, что маленькие герои будут представителями смешанной расы.

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По сюжету, старший брат мальчика и девочки трагически погибает, и в попытках спасти родителей от депрессии Питер и Алиса все больше погружаются в мир фантазий.

Ранее Анджелина Джоли примерила рога на первом фото со съемок «Малефисенты-2» — первого за долгие годы сиквела, в котором актриса решила принять участие.