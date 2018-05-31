Звезда сериала «Маргоша» стал жертвой колумбийских мошенников

Директор театра С.А.Д. и звезда сериалов «Маргоша» и «След» Кирилл Рубцов обратился в полицию из-за кражи денег с его зарплатной карты, передает РИА «Новости».

Средства списали с зарплатной карты банка, клиентом которого является Рубцов, два месяца назад. Банк, по словам Рубцова, признает факт мошенничества, но средства пока не возместил. Рубцов решил обратиться в полицию.

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Как рассказал актер, средства были списаны посредством колумбийского банка, хотя сам Рубцов в это время находился в Москве. Он утверждает, что банк не сделал ему предупреждающего звонка и не проверил подозрительную операцию. Сейчас Рубцов надеется возместить средства по страховке.

Ранее сообщалось, что москвичка была вынуждена обратиться в полицию после того, как мошенник представился британским актером Томом Хиддлстоном и обманом заставил ее перевести ему деньги.