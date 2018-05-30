Украина запретила три российские книги

Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз нескольких российских изданий, сообщается на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что глава Госкомтелерадио Олег Наливайченко подписал приказ о запрете ООО «ЯКАБУ ТРЕЙД» и ООО «Форс Украина» ввозить три книги, изготовленные на территории России, которую в комитете называют «государством агрессором».

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На Украину теперь нельзя будет ввезти книгу Сергея Васильева «На разломе двух времен», книгу Тима Скоренко «Изобретено в России: История русской изобретательной мысли от Петра І до Николая ІІ» и книгу Алексея Волкова «Шаги Командора».

Ранее фильм советского и российского режиссера Эльдара Рязанова «Служебный роман» стал поводом для проверки украинского канала.