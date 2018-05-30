«Дюнкерк» вошел в список худших фильмов о войне

Британский историк и писатель Энтони Бивор специально для издания The Guardian перечислил худшие, на его взгляд, с точки зрения исторической точности фильмы о войне.

Среди худших картин особенно Бивор выделяет недавние ленты «Темные времена» Джо Райта и «Дюнкерк» Кристофера Нолана. По его словам, «Дюнкерк» выглядит так, как будто спецэффекты еще не были изобретены. «Куда же делись 400 тыс. человек и их вооружение на этих квадратных милях пустых пляжей?» — спрашивает он. Также Бивор обращает внимание на то, что практически не были показаны бои в воздухе и далеко от береговой линии, а военные корабли показаны слишком маленькими.

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«Темные времена» не понравились историку несмотря на то, что он отметил блистательную игру Гэри Олдмана в роли Уинстона Черчилля. Сценарий же, по мнению Бивора, имеет нулевое соответствие историческим фактам.

Также историку не понравились картины «Патриот», «Спасти рядового Райана» и «Враг у ворот», а вот французский фильм 1965 года «317-й взвод» о войне во Вьетнаме заслужил его высочайшую похвалу.

Ранее Queen и Bon Jovi были названы худшими группами в истории рок-музыки.