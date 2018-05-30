Морган Фримен потребовал извинений от CNN
Американский актер Морган Фримен потребовал от телеканала CNN извинений за публикацию материала, в котором его обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на письмо адвоката актера Роберта Шварца.
Согласно документу, адвокат актера призвал телеканал » немедленно выступить с опровержением и извиниться перед Фрименом».
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Шварц также добавил, что материал телеканала является результатом «злого умысла», а обвинения против Фримена не выдерживают никакой критики.
По данным портала, письмо адвоката Фримена было передано главе CNN.
Ранее сообщалось, что Фримен отрицает обвинения в сексуальных домогательствах.