Умер Юрий Рашкин

На 73-м году жизни скончался актер театра Юрий Рашкин. Об этом сообщается в фейсбуке театра «Современник».

«Верим, что смерти нет, и люди, уходя от нас, на самом деле продолжают существовать где-то рядом», — написано в обращении «Современника».

В «Современнике» Юрий Рашкин служил с 1967 по 1973 годы, в этом же театре теперь служит его дочь Полина. Сыграл в спектаклях «Белоснежка и семь гномов», «Ночная повесть», «Декабристы», «Народовольцы, «Большевики», «На дне», «Мастера», «Принцесса и дровосек», «С вечера до полудня», «Свой остров». Позже играл в театре Комедии в Ленинграде.

Также Рашкин занимался теледокументалистикой, был режиссером и сценаристом фильмов о деятелях искусства. Как рассказали в «Современнике», последняя работа Юрия Рашкина вышла на канале «Культура» в конце марта — это был фильм о театральном художнике Сергее Бархине.