Экс-директор «Гоголь-центра» Малобродский снова госпитализирован

Экс-директор московского театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский госпитализирован в кардиологический центр, передает агентство «Москва».

Адвокат Ксения Карпинская попросила отложить судебное заседание в связи с тем, что Малобродский был госпитализирован утром 29 мая в кардиологический центр им. Мясникова. В суде должна была быть рассмотрена просьба следствия ограничить Малобродского в ознакомлении с материалами дела. Суд согласился отложить заседание.

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Фигурантами дела являются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, А.Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении 133 млн. руб. бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России. Все, кроме Масляевой, свою вину отрицают.

Ранее Алексея Малобродского уже госпитализировали в связи с проблемами с сердцем прямо из зала суда. Позже он был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде.