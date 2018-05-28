Киркоров: «воры» не испортят мое радужное настроение после сумасшедшей ночи

Филипп Киркоров обратился к злоумышленникам, накануне укравшим в Нижегородской области восемь его сценических костюмов.

«Привет» похитителям он передал в своем инстаграме. «И ничто и никто не сможет испортить мне мое радужное настроение или сорвать концерт, даже не старайтесь, господа «воры», особенно после минувшей незабываемой сумасшедшей ночи», — написал певец, добавив, что кто «в теме», тот поймет, о чем он.

Концерт народного артиста России состоится в городе Павлово Нижегородской области. Ранее неизвестные украли из приехавших до прибытия фур с декорациями костюмы кордебалета общей стоимостью в $11 тыс. Известно, что костюмы были пошиты специально для нового шоу «Я», однако концерт из-за этого перенесен не будет.