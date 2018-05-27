Объявлен лауреат премии «Нацбест»

В Петербурге на Новой сцене Александринского театра состоялся финал литературной премии «Национальный бестселлер», победителем назван екатеринбургский писатель Алексей Сальников с романом «Петровы в гриппе и вокруг него», передает 78.ru.

Помимо Сальникова в коротком списке были произведения Василия Аксенова («Была бы дочь Анастасия»), Дмитрия Петровского («Дорогая, я дома»), Анны Старобинец («Посмотри на него») и Марии Лабыч.

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Алексей Сальников родился в 1978 году в городе Тарту. Его произведения публиковались в альманахе «Вавилон», журналах «Воздух», «Урал», «Волга». Также он написал три поэтических сборника.

Ранее сообщалось, что рэпер Хаски запишет альбом с победителем литературной премии «Нацбест».