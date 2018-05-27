Букеровская премия назвала пять лучших книг за последние полвека

Специальное жюри Букеровской премии выбрало лучшие произведения, авторы которых получали премию с момента ее основания в 1969 году. Об этом пишет газета Toronto Star.

В шорт-лист попали произведения пяти авторов, по одному за каждое десятилетие с момента основания литературной премии. В их числе «В свободном государстве» (премия 1971) индийца Видиадхара Найпола, «Лунный тигр» (1987) британки Пенелопы Лайвли, «Английский пациент» (1992) канадца Майкла Ондатже, «Волчий зал» британки Хилари Мэнтел (2009, 2012) и «Линкольн в бардо» американца Джорджа Сондерса (2017).

Ранее сообщалось, что лауреатом международной Букеровской премии 2018 года стала польская писательница Ольга Токарчук.