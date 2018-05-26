Полиция попросила суд арестовать вандала из Третьяковки

Полиция направила в суд ходатайство об аресте мужчины, повредившего полотно картины художника Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковской галерее. Об этом сообщил представитель Замоскворецкого суда, передает агентство городских новостей «Москва».

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 37-летнего Игоря Подпорина», — сообщили в суде.

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Вечером 25 мая Подпорин, находясь в Третьяковской галерее, столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина был задержан.

Сам вандал объяснил свой поступок тем, что перед этим выпил в буфете 100 грамм водки, после чего его «накрыло».

Ранее стало известно, как будут реставрировать картину Репина.