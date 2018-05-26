Стало известно, как будут реставрировать картину Репина
Замглавы научно-реставрационного Центра Грабаря по научной, методической и выставочной работе Ольга Темерина рассказала о том, как будут реставрировать картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван», которая была повреждена в Третьяковской галерее, передает РИА «Новости».
Она напомнила, что еще при жизни Репина картину повреждали и она попала в Центр Грабаря. По ее словам, после реставрации даже сам художник не мог найти места, где были нанесены повреждения.
«Сейчас ситуация, если верить описанию, не такая трагическая, то есть это все-таки фон, одежда и авторская рама, что, безусловно подлежит восстановлению. Можно будет заделать эти разрывы, восполнить грунт, нанести тонировки в места осыпи красочного слоя», — сказала Темерина.
Она отметила, что сложно определить, сколько всего времени понадобится на восстановление картины.
Ранее повредивший картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковской галерее мужчина объяснил свое поведение.