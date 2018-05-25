В «Театре.doc» сообщили о звонке из ФСБ

Режиссер «Театра.doc» Зарема Заудинова у себя в фейсбуке рассказала, что показ спектакля «Пытки» в Санкт-Петербурге был отменен по просьбе арендатора площадки.

Постановку-читку должны были показать в пространстве «Безликие» в петербургский День города, 27 мая. «Как говорят владельцы пространства, им позвонили из ФСБ и пригрозили закрыть их, если «Пытки» у них все же покажем», — написала Заудинова.

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Режиссер также отметила, что театр ищет новую площадку и просит юридической помощи. По данным собственного источника «Газеты.Ru», представители «Безликих» свое решение также объясняют якобы поступившим в их адрес предписанием из прокуратуры отменить спектакль.

«Пытки» драматурга Екатерины Косаревской и режиссера Алексея Полиховича в «Театре.doc» основаны на воспоминаниях бывших заключенных, журналистов и правозащитников о пытках со стороны силовых структур. В Петербурге авторы планировали устроить показ со свободным входом.