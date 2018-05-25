Пресс-секретарь «Ленинграда» рассказал о концертном графике после развода Шнуровых

Пресс-секретарь и гитарист группировки «Ленинград» Дмитрий Гугучкин в эфире НСН ответил на вопрос о том, как поменяется график концертов коллектива после расставания его лидера Сергея Шнурова с супругой Матильдой.

По словам Гугучкина, график меняться не должен. «Все нормально, не переживайте. График группы никак не будет меняться, для этого нет никаких поводов», — сказал он.

О разводе с женой после восьми лет брака Шнуров сообщил в своем инстаграме 25 мая, попросив прессу не нарушать его личное пространство.

Ранее расставание Шнуровых прокомментировала экс-солистка «Ленинграда» Юлия Коган. Она посочувствовала разводящимся, но добавила, что «разводятся все».