Сукачев и Шнуров конкурируют за роль Бармалея

Рок-музыканту Гарику Сукачеву или лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову может достаться главная роль в детской сказке «Бармалей», пишет агентство «Москва» со ссылкой на заявление компании «Кристалл» на очном заседании экспертного совета по игровому кино для детей в Минкульте.

«Предварительный разговор с певцами был проведен, дано принципиальное согласие. Все будет зависеть от конечного художественного решения, договоренности есть. Одно дело, когда главного героя сыграет Сукачев, другое — -Шнуров», — поделились представители компании.

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В детской музыкальной сказке для младшего и среднего возраста также могут сняться Анатолий Кот и Роман Попов.

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