Звезда Болливуда Приянка Чопра вступилась за беженцев рохинджа

Звезда индийского кино и подруга герцогини Сассекской Меган Маркл Приянка Чопра призвала международное сообщество поддержать детей беженцев рохинджа, переселившихся в прошлом году из Мьянмы в Бангладеш.

Будучи послом ЮНИСЕФ, Чопра высказалась в поддержку беженцев-мусульман на встрече в столице Бангладеша Дакке. «Каждое дитя заслуживает будущего, возможности сделать свой вклад в историю человечества. Мир несет ответственность за детей-беженцев, ведь им некуда идти. Ничего своего у них нет», — цитирует Reuters актрису, которая до этого четыре дня провела в лагерях беженцев в городе Кокс-Базар.

Реклама

«Еще так много нужно сделать. Им нужны ваши деньги, время, сочувствие», — констатировала Чопра, напомнив, что дети в лагере беженцев живут в ограничении базовых прав на еду, чистую воду, жилье, санитарные условия и образование.

Конфликт между государством и народом Мьянмы и мусульманами-рохинджа вынудил 700 тыс. жителей покинуть свои дома в августе-ноябре 2017 года. В ООН назвали конфликт «этнической чисткой» и в марте начали сбор средств в поддержку беженцев. Официальная Мьянма с такой оценкой не согласна и объясняет конфликт террором со стороны мусульман и нежеланием рохинджа мирно интегрироваться в общество.

Ранее глава британского МИДа Борис Джонсон побывал в Бангладеш и также посетил город Кокс-Базар.