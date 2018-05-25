Melovin: выступить в России — как обидеть маму

Представитель Украины на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» Melovin объяснил, почему не хочет выступать в России.

По словам артиста, ему неоднократно поступали предложения провести концерт в России и даже предлагали внушительные гонорары, но он всякий раз отказывался. Он также сообщил, что бывал в Крыму до воссоединения полуострова с Россией и более туда не возвращался.

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Melovin считает, что еще «не время» выступать в России и на территории ДНР и ЛНР. «Звали, приглашали — сумасшедшие гонорары. Нет, конечно, не могу. Это то же самое для меня, как просто маму обидеть» — признался молодой человек в беседе с телеканалом «112 Украина».

На «Евровидении» в этом году победила израильская певица Нетта Барзилай. Украинец Melovin занял 17-е место, исполнив песню Under the Ladder, а россиянка Юлия Самойлова в финал пройти не смогла. На днях она выпустила автобиографию.