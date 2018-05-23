«Мону Лизу» не покажут в Пушкинском музее

Знаменитую картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» не покажут в Москве, цитирует РИА «Новости» интервью телеканалу «Россия 24» директора ГМИИ имени Пушкина Марины Лошак.

По словам Лошак, французская сторона не готова к перевозке шедевра. «Эмоциональное высказывание о том, что она должна путешествовать, — у него нет продолжения. Насколько я понимаю позицию руководства Лувра, директора Лувра, он не совсем готов к этим перемещениям по объективным обстоятельствам, связанным с этой вещью», — поделилась Лошак.

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Ранее министр культуры Франции Франсуаз Ниссен в одной из бесед с журналистами рассказала, что «Мона Лиза» может покинуть свое место в Лувре, где хранится со времен Первой мировой войны, и отправиться на гастроли по музеям Франции и мира. Ранее «Мона Лиза» покидала Лувр для демонстрации в других музеях лишь несколько раз — так, в ГМИИ имени Пушкина она «побывала» в середине 1970-х.

Ранее Лувр заявлял, что картину не станут перемещать даже на другой этаж, где в 2019 году пройдет выставка да Винчи.