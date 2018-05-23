Юлия Самойлова опубликовала автобиографию «для взрослых»

Певица Юлия Самойлова, недавно представлявшая Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», опубликовала автобиографию.

Как сообщает RT, в написании книги артистке помог близкий друг. «Обычная необычная история» получилась откровенной книгой, и Самойлова предупреждает, что она прежде всего ориентирована на взрослых женщин.

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В издании Самойлова рассказывает о детстве, которое называет «очень насыщенным и даже немного криминальным», о своей дружбе с местным хулиганом и звании «Королевы двора».

Певица также признается, что в подростковом возрасте ее очень волновал вопрос отношений с противоположным полом, а также делится воспоминаниями о собственных любовных приключениях, проблемах с семьями избранников и «шагах от поцелуйчиков к постельным сценам».

Своему творчеству Юлия Самойлова в книге посвятила немало страниц, однако «Евровидения» она почти не касается.

Ранее депутат Виталий Милонов отреагировал на предложение отправить на «Евровидение» Ольгу Бузову.