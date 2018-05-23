Сериал HBO «Хранители» не будет экранизацией оригинального комикса

Сценарист и продюсер Деймон Линделоф обратился к фанатам комикса и фильма «Хранители» с длинным письмом, в котором объяснил, почему сериал HBO «Хранители» будет не совсем таким, каким они ожидают.

Сейчас Линделоф работает над пилотной серией «Хранителей» и предупреждает, что телепроект не будет прямой экранизацией оригинальной графической новеллы Алана Мура и Дэйва Гиббонса, но его сюжет будет разворачиваться в мире «Хранителей».

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«Мы не хотим адаптировать 12 выпусков Мура и Гиббонса, созданные 30 лет назад. Эти издания — священная территория, на которую не стоит снова ступать, перепридумывать, переделывать, перезапускать», — поделился он в Instagram.

«Наша история происходит в мире, который его создатели с трудом построили. Оставаясь верной традициям вдохновившего ее произведения, эта новая история должна быть оригинальной», — настаивает сценарист.

Пилотная серия «Хранителей» была заказана каналом HBO в прошлом сентябре. В оригинальном нуарном супергеройском комиксе действие происходит в разгар Холодной войны. Персонажи Ночная Сова, Роршах, Шелковый Призрак, Озимандия, Комедиант и Доктор Манхэттен расследуют гибель товарища, распутывая заодно клубки мрачных тайн. В 2009 году вышла экранизация комикса «Хранители» режиссера Зака Снайдера.