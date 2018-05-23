Оргкомитет «Евровидения» призвал фанатов не покупать билеты в Израиль

Оргкомитет «Евровидения» охладил желание поклонников международного конкурса заранее купить билеты в Иерусалим на шоу в следующем году.

Конкурс действительно должен пройти в Израиле после победы в «Евровидении-2018» Нетты Барзилай, однако пока организаторы не заявили официально о выборе мета проведения.

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«Уже ждете «Евровидения» в следующем году? Мы тоже! Но пока не покупайте билетов на самолет, следите за нашими официальными страницами, чтобы узнать, когда и где пройдет конкурс», — сообщается в фейсбуке конкурса.

Недавно США признали город столицей Израиля и перенесли туда свое посольство из Тель-Авива. Однако для многих стран статус Иерусалима остается спорным. Вместе с тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже пообещал, что новый конкурс пройдет в Иерусалиме.