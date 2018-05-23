Хазанов готов озвучить попугая Кешу в новом мультсериале «Союзмультфильма»

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов прокомментировал намерение студии «Союзмультфильм» снять новые серии популярного советского мультфильма о попугае Кеше.

Артист, озвучивший говорящего попугая в первых трех сериях, не против снова подарить голос эпатажной птице.

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В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Хазанов сказал, что тоже слышал о планах «Союзмультфильма». «Но ничего, к сожалению, больше сказать не могу, потому что я пока не в курсе дела. Кроме моего принципиального согласия. Если предложат, то да, да», — поделился он.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что «Союзмультфильм» планирует снять новые эпизоды анимационного сериала, где образ попугая Кеши будет вдохновлен современными стендаперами.

Геннадий Хазанов озвучил Кешу в сериях, которые вышли в 1984-1988 годах под названием «Возвращение блудного попугая». В 2002-2006 годах выходили новые эпизоды популярного мультфильма, в них Кешу озвучивал актер Игорь Христенко.