Лиам Нисон снимется в спин-оффе «Людей в черном»
Лиам Нисон присоединился к актерскому составу спин-оффа фантастического фильма «Люди в черном», сообщает Deadline.
Нисон сыграет главу тайной организации «Люди в черном», регулирующей деятельность инопланетян на Земле.
В режиссерское кресло новой картины киностудии Sony Pictures сядет Ф. Гэри Грей. Авторы планируют перезапустить популярную фантастическо-комедийную франшизy и рассказать зрителю предысторию событий трех предыдущих фильмов.
Свое участие в съемках уже подтвердили Крис Хемсворт и Тесса Томпсон. Премьера ленты назначена на 14 июня 2019 года. Первый фильм серии «Люди в черном» с Уиллом Смитом и Томми Ли Джонсом в главных ролях был снят Барри Зонненфельдом и вышел на экраны в 1997 году.