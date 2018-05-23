Харрисон Форд поделился впечатлениями от фильма о Хане Соло

Американский актер Харрисон Форд поделился впечатлениями от фильма «Хан Соло: Звездные Войны. Истории». Об этом рассказал режиссер картины Рон Ховард в интервью Variety.

Форд известен ролью Хана Сола в оригинальной трилогии «Звездные войны», снятой Джорджем Лукасом.

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По словам Ховарда, новая картина актеру понравилась, он посмотрел ее дважды.

«Я никогда не видел, чтобы Харрисон вел себя несдержанно по отношению к чему-либо, но здесь он просто разбушевался. Он сказал: «Олден (Эренрайк, исполнитель роли Соло. — «Газета.Ru») сделал это. Он сделал это сам», — поделился режиссер.

Ранее сообщалось, что критики тепло приняли фильм о Хане Соло.