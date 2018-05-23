Чубайс объявил о закрытии премии «Поэт»

Учрежденная в 2005 году совместно РАО «ЕЭС» и Обществом поощрения русской поэзии премия «Поэт» прекращает свое существование, сообщает «Российская газета».

На вечере в ЦДЛ, посвященном завершению премии «Поэт», поддерживавший премию со дня основания председатель РОСНАНО Анатолий Чубайс рассказал о создании новой награды. По его мнению, «Поэт» смог сформировать своеобразную «высшую лигу» поэтов. «Но если мы хотим служить миссии поддержки отечественной поэзии, то нужно меняться. Нами принято решение о создании премии «Поэзия». Злые языки говорят, что поэзия — вдова поэта, я же считаю, что это его дочь», — отметил Чубайс.

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«Поэзию» планируют активно продвигать в российских школах, а также в Сети, в частности, на YouTube-канале премии, который будет запущен осенью. «Мы пойдем туда, где есть читатель, который еще не знает, что он читатель стихов», — пообещал председатель оргкомитета премии «Поэзия», писатель и телеведущий Александр Архангельский.

10 февраля 2019 года будет объявлен состав жюри новой премии «Поэзия» и начнется прием заявок в трех номинациях: «Стихотворение года», «Перевод года», «Критика года». К участию будут допущены только напечатанные стихотворения. Победителю в каждой категории будет вручено 300 тыс. руб.