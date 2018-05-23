Сын Караченцова прокомментировал информацию о госпитализации актера

Андрей Караченцов прокомментировал сообщения о госпитализации своего отца — народного артиста России Николая Караченцова.

По словам Караченцова-младшего, публикации в СМИ и Telegram-каналах неверны. «Папа находится сейчас на даче, никаких осложнений нет и чувствует себя нормально», — цитирует Андрея Караченцова РИА «Новости».

Реклама

Несколькими днями ранее Николай Караченцов вернулся в Москву из Израиля после курса лучевой терапии. После этого он был кратковременно помещен в больницу для обследования.

В начале ноября 2017 года у Караченцова обнаружили злокачественную опухоль в легком. Семья приняла решение лечить его в специализированной клинике в Израиле.