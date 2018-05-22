Именные звезды Ливанова и Машкова появятся на площади у Мосфильма
Именные звезды народного артиста РСФСР Василия Ливанова и народного артиста России Владимира Машкова будут заложены 24 мая на Площади звезд российского кинематографа напротив Мосфильма, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.
Также на Площади звезд состоится торжественная церемония закладки именной плиты народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко.
Актеры оставят на плитах свои автографы и отпечатки ладоней.
Площадь звезд российского кино открылась 25 июня 2001 года в дни проведения XXIII Московского кинофестиваля. На первой памятной плите свой отпечаток и автограф оставил председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков. Среди звезд, чьи имена увековечены на Площади — Александр Абдулов, Армен Джигарханян, Элина Быстрицкая, Олег Басилашвили, Вячеслав Тихонов, Лия Ахеджакова, Николай Караченцов и др.