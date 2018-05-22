Умер автор скульптуры LOVE Роберт Индиана

Скончался один из самых заметных представителей поп-арта — художник Роберт Индиана, сообщает New York Times.

Художнику было 89 лет, причиной смерти названа остановка дыхания.

Самой известной работой Индианы и одним из символов XX века стал логотип LOVE, в котором буквы этого слова поставлены друг на друга. Оригинальный рисунок был создан в 1960-х годах и за более чем 50 лет повторен в бессчетном количестве авторизованных и «пиратских» принтов, картин, а скульптуры LOVE стоят во множестве городов мира.

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Первая масштабная скульптура LOVE была сделана Индианой в 1970 году, а в 1975 ее приобрел Музей искусств в Индианаполисе, где она находится и сейчас. В 1973 году художник создал одну из самых известных версий логотипа — красно-сине-зеленую. Она была напечатана на американских почтовых марках, выпущенных ко Дню всех влюбленных.

Сам Роберт Индиана называл LOVE «самым сплагиаченным в мире» предметом искусства и коллекцию особенно нравящихся ему плагиатов хранил у себя дома.